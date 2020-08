Höchstadt an der Aisch vor 1 Stunde

Höchstadt an der Aisch: Diebstahl aus Baucontainer - Zeugen gesucht

Höchstadt an der Aisch (ots) - Auf einer Baustelle in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ist in den vergangenen Tagen (28.07.-03.08.2020) ein Baucontainer aufgebrochen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.