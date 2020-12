Höchstadt an der Aisch vor 40 Minuten

Höchstadt an der Aisch (ots) - In der Nacht von Mittwoch (09.12.2020) auf Donnerstag (10.12.2020) rückten Polizei und Feuerwehr gleich zwei Mal zu Bränden in einer Gemeinschaftsunterkunft in Höchstadt a.d. Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) aus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Brände vorsätzlich gelegt.