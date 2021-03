Gleich drei Transporter wurden in den Stadtteilen Büchenbach und Dechsendorf zum Ziel von Dieben, die es gezielt auf das Werkzeug in diesen Fahrzeugen abgesehen hatten.

In der Zeit zwischen 15:00 Uhr (Do) und 07:30 Uhr (Fr) schlugen die Täter im Stadtteil Dechsendorf zu. Aus einem Citroen Jumper, der in der Egerstraße abgestellt worden war, erbeuteten sie Werkzeuge im Wert von rund 3000 Euro.

Im Stadtteil Büchenbach war es ein VW Crafter, der zwischen 18:00 Uhr (Do) und 07:30 Uhr (Fr) in der Jakob-Nein-Straße stand. Die Täter öffneten gewaltsam das Fahrzeug und entwendeten anschließend Werkzeug im Wert von rund 4500 Euro.

Offensichtlich dieselben Täter schlugen schließlich auch in der Odenwaldallee zu. Dort öffneten sie zwischen 17:00 Uhr (Do) und 07:00 Uhr (Fr) einen Fiat Ducato und entnahmen Werkzeug im Wert von über 1000 Euro.

Beamte der Erlanger Kriminalpolizei führten an den betroffenen Fahrzeugen eine Spurensicherung durch. Die Ermittler des Fachkommissariats suchen nun nach Zeugen der Vorfälle. Personen, die im Bereich der genannten Tatorte verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell