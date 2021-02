Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Versuchter Raub auf Drogeriemarkt

Erlangen (ots) - Am Freitagnachmittag (26.02.2021) betrat ein Mann in der Erlanger Innenstadt einen Drogeriemarkt und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Als die Kassiererin vor ihm flüchtete, gab er sein Vorhaben auf und konnte kurz darauf in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Der psychisch auffällige Mann wurde anschließend in ein Fachklinikum gebracht.