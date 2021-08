Eine Frau war am Montagabend gegen 19:45 Uhr im Bereich des Exerzierplatzes (Staudtstraße) zu Fuß unterwegs. Am Rand des Naturschutzgebietes kam ihr ein Mann entgegen, der ein schwarzes Trekkingrad mit sich führte. Im Vorbeigehen sprach er sie an und zeigte sich dabei in schamverletzender Weise. Das Opfer setzte daraufhin seinen Weg fort und verständigte unverzüglich die Polizei.

Täterbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, dunkel gekleidet mit langer Hose und T-Shirt.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen brachte nicht den gewünschten Erfolg. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen Stadt nahmen den Sachverhalt auf. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Sandmann / tb

