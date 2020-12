Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Unbekannte beschmierten mehrere Denkmäler - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Am Ehrenfriedhof besprühten die Täter mehrere Denkmäler (u.a. Ehrenmal zum Gedenken an die Verstorbenen des Ersten Weltkriegs) mit roter Farbe. Die mutmaßlich gleichen Täter beschmierten außerdem das Lorlebergdenkmal an der Thalermühlstraße mit schwarzer Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro beziffert.