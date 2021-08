Der 26-jährige Kurierfahrer belieferte gegen 11:00 Uhr eine Apotheke im Gewerbegebiet an der Neumühle. Beim Verlassen des Gebäudes kam ein bislang unbekannter Mann auf den 26-Jährigen zu und forderte die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Hierbei soll der Mann zudem mit einem Messer bedroht worden sein. Nachdem der Kurierfahrer die geforderten Gegenstände aushändigte, ging der Unbekannte davon. Der 26-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Personenbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt; etwa 1,70m groß; schlank; kurze, braune Haare; Vollbartansatz; trug eine dunkle Jeans sowie ein blaues T-Shirt

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Die Beamten bitten in dem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

