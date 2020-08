Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Tatverdächtiger nach Brandstiftung ermittelt

Erlangen (ots) - Wie mit Meldung 21 vom 06.01.2020 berichtet, hatte es am 04.01.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Baiersdorfer Innenstadt gebrannt. Für die Erlanger Kripo ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.