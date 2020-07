Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Schadensträchtiger Einbruch in Erlangen - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (08.07.2020) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein An- und Verkaufsgeschäft in Erlangen-Zentrum ein und entwendeten Schmuck im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.