Erlangen vor 21 Minuten

Erlangen: POL-MFR: (99) Politisch motivierter Aufruf zu Straftaten - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Erlangen (ots) - In Erlangen ist am vergangenen Wochenende (22./23.01.2021) ein politisch motiviertes Plakat entdeckt worden, in dem unter anderem zur Begehung von Straftaten aufgerufen wird. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.