Am Freitagabend gegen 20:35 Uhr wurde ein Fahrer eines Lastkraftwagens während einer Pause an der Rastanlage Aurach-Nord auf Klopfgeräusche aufmerksam und verständigte die Polizei. Die eintreffende Streifenbesatzung der Erlanger Verkehrspolizei fand daraufhin zwei jugendliche Flüchtlinge in einem Seitenkasten unter dem Sattelauflieger auf.

Die aus Afghanistan stammenden Jugendlichen gaben an, sich im osteuropäischen Ausland in den Seitenkasten des Lastkraftwagens geschlichen zu haben. Die beiden Jungen im Alter von 15 und 17 Jahren wurden in die Obhut einer Jugendschutzstelle übergeben.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell