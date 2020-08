Erlangen: Nach Auffahrunfall auf der BAB A3 Hydrauliköl ausgelaufen

Gegen 08:00 Uhr kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Auffahrunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Regensburg zwischen der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach und dem Autobahnkreuz Fürth-Erlangen. Ein Mercedes Sprinter fuhr auf einen mit Hydrauliköl beladenen Tankwagen auf. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Weil jedoch die Pumpgarnitur am Tankfahrzeug beschädigt wurde, liefen mehrere Liter Öl auf die Fahrbahn aus. Die Autobahn musste deshalb in Fahrtrichtung Regensburg voll gesperrt werden. Weil die Kräfte der Feuerwehr zunächst nicht bis zur Unfallstelle durchkamen, sperrten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen auch die Gegenfahrbahn in Richtung Würzburg kurzzeitig für den Verkehr. In Fahrtrichtung Regensburg staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Erlangen-West auf.

Die Sperre der Autobahn konnte nach Beendigung der Bergungs- und Fahrbahnreinigungsmaßnahmen gegen 10:00 Uhr wieder aufgehoben werden. An der Unfallstelle waren neben mehreren Streifen der Verkehrspolizei Erlangen Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, der Autobahnmeisterei sowie des Technischen Hilfswerks.

Marc Siegl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4685462 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell