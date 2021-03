Gegen 23:45 Uhr teilten Mitarbeiter des Uni-Klinikums Erlangen der Polizei mit, dass soeben zwei junge Frauen (beide 19 Jahre alt) in einer Station angetroffen wurden, welche sich dort unberechtigt aufhielten. Die alarmierte Streifenbesatzung stellte beim Eintreffen vor Ort fest, dass die jungen Frauen Sprühdosen und Filzstifte mit sich führten.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass im Bereich des Uni-Klinikums mindestens 20 Graffitis mit politischen Parolen frisch angebracht wurden. Daraufhin nahmen die Beamten das Duo vorläufig fest. Der durch die Schmierereien entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Am Sonntag (14.03.2021) stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt weitere Schmierereien mit ähnlichen Parolen und den gleichen Farben fest. Hiervon waren ein Gebäude am Theaterplatz sowie zwei Kindertagesstätten in der Wasserturm- und der Turnstraße betroffen.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und prüft nun mögliche Zusammenhänge.

