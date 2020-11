Gegen 13:00 Uhr eskalierte ein Streit zweier Eheleute in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Alterlangen. Im Verlauf des Streits griff der 32-jährige Mann seine Frau mit einem Messer an. Die Frau wurde durch die Abwehr des Angriffs glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte aus der Wohnung flüchten. Nachbarn, welche auf den Streit aufmerksam wurden, kamen der Frau zu Hilfe und verständigten die Polizei.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen nahm den 32-Jährigen vor Ort widerstandslos fest. Die Ehefrau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Erlanger Mordkommission führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Erlanger Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

