Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Mit mutmaßlich gestohlenem Rad bei Verkehrskontrolle geflüchtet - Festnahme

Erlangen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (29.05.2021) flüchtete ein 35-jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle in der Erlanger Innenstadt mit einem gestohlenen Rad. Der Mann war mutmaßlich nur Minuten zuvor in mehrere Kellerabteile eingebrochen.