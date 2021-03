Erlangen vor 10 Stunden

Erlangen: Mehrere Büroeinbrüche in der Erlanger Innenstadt - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - In der Nacht von Freitag (05.03.2021) auf Samstag (06.03.2021) brachen Unbekannte in einen Bürokomplex in der Erlanger Innenstadt ein. Die Kripo Erlangen ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.