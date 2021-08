Der 42-jährige Fahrer des Sattel-Lkw stieß nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 07:15 Uhr im Baustellenbereich auf der A3 an der Anschlussstelle Erlangen-West in Fahrtrichtung Regensburg zunächst gegen die rechte Fahrbahnabgrenzung und durchbrach im Anschluss die Mittelleitplanke. Auf der Gegenspur stieß er mit insgesamt vier entgegenkommenden Pkw zusammen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt elf Personen verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Mehrere Streifen der Verkehrspolizei Erlangen, der Polizeiinspektion Erlangen sowie zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren waren an der Unfallstelle vor Ort. Die Autobahn A3 musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wird derzeit an den Anschlussstellen Erlangen-Frauenaurach und Höchstadt-Ost ausgeleitet. Die Bergungsmaßnahmen werden noch bis etwa 13:00 Uhr andauern.

Marc Siegl /gh

