Nach umfangreichen intensiven Ermittlungen erlangten die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Erlangen Kenntnis über einen jungen Mann, der im Besitz großer Mengen Rauschgift sein soll. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg- Fürth daraufhin Haftbefehl gegen den Mann sowie einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung.

Am 03.09.2021 durchsuchten die Drogenfahnder die Wohnung des 27-Jährigen und wurden fündig. Sie stellten etwa 5 kg Haschisch sowie mehrere Hundert Gramm Marihuana sicher.

Den Wohnungsinhaber trafen die Beamten an seiner Arbeitsstelle an und nahmen ihn fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Rauschgifthandels verantworten. Da bereits ein Haftbefehl gegen den jungen Mann bestand, befindet er sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Alexandra Federl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell