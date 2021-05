Anwohner in der Schenkstraße beobachteten den 36-Jährigen gegen 00:50 Uhr in der Nacht, wie er auf seinen Balkon trat und augenscheinlich mit einer Pistole in Richtung der Zeugen zielte. Die Anwohner zogen sich daraufhin in ihre Wohnung zurück und alarmierten die Polizei. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt sperrten den betroffenen Bereich sicherheitshalber ab und versuchten, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen.

Weil dies nicht gelang, wurden Spezialkräfte des SEK hinzugezogen, welche den 36-Jährigen in seiner Wohnung antreffen und festnehmen konnten. Der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde deshalb in eine Fachklinik eingeliefert. Eine Waffe konnte bei ihm nicht aufgefunden werden.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell