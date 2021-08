Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Geldautomat aufgebrochen - Festnahme eines Tatverdächtigen

Erlangen (ots) - In den frühen Dienstag-Morgenstunden (31.08.2021) brach ein 30-Jähriger einen Geldautomat in Erlangen auf und gelangte dadurch in den Tresorraum der Bank. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm den Mann am Tatort fest.