Unverhofft erhielt eine betagte Seniorin gegen 11:30 Uhr einen Anruf von einem Mann. Dieser gab sich als Ehemann einer Nichte aus. Geschickt verwickelte er die Frau in ein längeres Gespräch und kam dann auf das eigentliche Anliegen des Anrufs zu sprechen. Er wolle sich eine Wohnung kaufen und würde dringend kurzzeitig einen hohen Geldbetrag für die Finanzierung benötigen. Da die Rentnerin nicht genügend Geld im Haus hatte, bestellte der Betrüger kurzerhand ein Taxi für die Frau. Er dirigierte sie zu ihrer Bank, wo sie einen hohen Geldbetrag abhob. Bei ihrer Rückkehr wartete bereits eine Geldabholerin der Betrügerbande auf sie. Diese stellte sich als "Frau Braun" vor. Wie vom vermeintlichen Verwandten am Telefon angewiesen, übergab die Seniorin mehrere zehntausend Euro an die unbekannte Frau.

Erst am Freitag stellte die Geschädigte im Gespräch mit Angehörigen fest, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Da die Rufnummer der Senior im Telefonbuch verzeichnet war, geht die Polizei davon aus, dass die Betrüger über diesen Weg an die Telefonnummer der Frau gelangt sind.

Die Seniorin beschrieb die Geldabholerin folgendermaßen:

ca. 155 - 160 cm groß

zwischen 30 und 50 Jahre trug Jacke, Rock und Strumpfhosen wirkte ärmlich sprach mit osteuropäischem Dialekt

Das mittelfränkische Fachkommissariat für Trickbetrug bei der Nürnberger Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Geldabholerin oder anderen verdächtigen Wahrnehmungen machen können:

- Wer hat am Mittwoch, 19.05.2021 gegen 13:30 Uhr in Erlangen in der Henkestraße Ecke Hartmannstraße eine verdächtige Frau bemerkt?

- Wer hat insbesondere eine Frau bemerkt, die längere Zeit ohne ersichtlichen Grund an der Stelle auf etwas gewartet und dabei telefoniert hat?

- War hat möglicherweise Übergabe eines Gegenstandes zwischen einer Seniorin und einer jüngeren Frau bemerkt?

Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Stefan Bauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell