Erlangen: Geburtstagsparty eskalierte - Zeugen gesucht

Gegen Mitternacht (29.08.20 auf 30.08.20) wurde der Polizei eine überlaute Feier am Remarweg (dortiger Jugendtreff) mitgeteilt. Die Beamten stellten eine Personengruppe von ca. 20-25 Jugendlichen (16 - 20 Jahre) fest, die an den Tischtennisplatten feierten. Teile der Gruppe waren stark angetrunken und zeigten sich unkooperativ.

Auf Grund der Gesamtumstände wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gem. dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Hierauf entbrannte ein Streit zwischen den Feiernden. Alle Personen erhielten einen Platzverweis. Die Feier verlagerte sich daraufhin mit einer Teilgruppe in den Bonhoefferweg, die anderen Personen verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später tauchte die zweite Gruppe wieder im Bonhoefferweg auf. Drei, noch unbekannte Täter, gingen auf einen Jugendlichen der anderen Gruppe los, schlugen ihn mit Fäusten und entrissen ihm seine Bauchtasche. Eine andere Person aus der Gruppe griff sein Gegenüber mit einem Baseballschläger an und verletzte diesen an Knie und Brust. Die Geschädigten trugen Verletzungen in Form von Hämatomen davon.

Bei Eintreffen der alarmierten Streife konnten Teile der Angreifergruppe vor Ort festgestellt und zur Dienststelle gebracht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich auf der Feier um zwei Gruppen handelte. Zum einen die Freunde des Feiernden, zum anderen eine Gruppe von Jugendlichen / jungen Erwachsenen, die ein Gast zur Feier mitgebracht hatte.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes aufgenommen.

Personen, die Hinweise auf die Geschehnisse im Rahmen der Feier oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

