Erlangen: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohe Geldsumme - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Am Dienstagabend (22.09.2020) riefen Betrüger bei einer Seniorin in Erlangen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, dass die Frau Falschgeld von ihrer Bank erhalten hätte, ließen sich die Unbekannten einen hohen Bargeldbetrag aushändigen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Betrugs.