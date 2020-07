Erlangen: Exhibitionist trat zweimal in Erlangen auf - Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtigen

In der Pestalozzistraße hatte der zunächst unbekannte Mann am 03.07.2020 eine Frau aus einem Pkw heraus angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als sie an das Auto herantrat, musste sie erkennen, dass der Mann mit heruntergelassener Hose in seinem Fahrzeug saß und sein Glied in der Hand hielt. Dem Täter gelang es an diesem Tag, sich mit seinem silberfarbenen Pkw unerkannt zu entfernen.

Aus einem silberfarbenen Fahrzeug sprach auch am vergangenen Mittwoch (08.07.2020) ein Unbekannter eine junge Frau in der Langenaustraße an. Wiederum fragte der Mann vermeintlich nach dem Weg. Diesmal entblößte sich der Täter während des Gesprächs und onanierte vor der Jugendlichen. Diese konnte sich allerdings das Kennzeichen des Fahrzeugs merken und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Über die Halterdaten gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizei Erlangen schließlich auch, den Fahrer des Pkw ausfindig zu machen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann. Dieser hat die beiden Taten zwischenzeitlich gestanden und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der exhibitionistischen Handlungen verantworten.

