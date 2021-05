Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Einbruch mit gestohlenem Auto - Tatverdächtiger ermittelt

Erlangen (ots) - Wie mit Meldung 17 am 05.01.2021 berichtet, brach ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag (03.01.2021) auf Montag (04.01.2021) in mehrere Lagerhallen im Erlanger Stadtteil Steudach ein. Nun konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.