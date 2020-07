Erlangen vor 12 Minuten

Erlangen: Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Erlangen (ots) - Bereits in der Nacht zum Montag (27.07.2020) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Restaurant in der Erlanger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet in dieser Angelegenheit um Zeugenhinweise.