Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Am Donnerstagvormittag (22.07.2021) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Alterlangen ein. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.