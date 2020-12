Erlangen vor 36 Minuten

Erlangen: Einbruch in Einfamilienhaus in Erlangen - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Am Mittwochabend (02.12.2020) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Erlangen-Bruck ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.