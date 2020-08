Erlangen vor 19 Minuten

Erlangen: Einbruch in Baumarkt - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12.08.2020) auf Donnerstag (13.08.2020) brachen Unbekannte in einen Baumarkt in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise und warnt vor günstigen Angeboten in Kleinanzeigen-Portalen.