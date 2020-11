Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Am Freitag (20.11.2020) brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Erlangen-Bruck ein und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.