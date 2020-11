Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: Drei Jugendliche beim Diebstahl ertappt

Erlangen (ots) - Am Samstagabend (14.11.2020) wurden drei Jugendliche in einem Verbrauchermarkt in der Westlichen Stadtmauerstraße beim Diebstahl beobachtet. Das Trio konnte trotz heftiger Gegenwehr festgenommen werden.