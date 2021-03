In der Zeit zwischen 17:00 Uhr (Mo) und 06:00 Uhr (Di) drangen die Täter in einen Baucontainer auf dem Gelände an der Konrad-Haußner-Straße ein und entwendeten daraus Werkzeug. Zudem entnahmen die Unbekannten die GPS-Gerätschaften aus einem der abgestellten Bagger. Durch die Vorgehensweise der Täter entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände liegt bei über 20.000 Euro.

Beamte der Erlanger Spurensicherung führten die Tatortarbeit durch. Die Kriminalpolizei sucht außerdem Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle am Autobahnkreuz gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell