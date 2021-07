Erlangen vor 1 Stunde

Erlangen: 61-jähriger Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Erlangen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (01.07.2021) auf Freitag (02.07.2021) brach in einer Wohnung in Erlangen-Süd ein schadensträchtiger Brand aus. Der 61-jährige Wohnungsinhaber musste von der Feuerwehr schwer verletzt gerettet werden.