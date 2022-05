Höchstadt vor 8 Minuten

Drogen im Spiel

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz: Mann sitzt nackt in Treppenhaus und weiß eigenen Namen nicht mehr

Ein Anwohner in Höchstadt bemerkte in der Nacht einen nackten Mann in seinem Treppenhaus. Die Polizei kam zur Hilfe - die größte Schwierigkeit war es jedoch, die Identität des Mannes zu klären.