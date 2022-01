In einem Supermarkt in der Westlichen Stadtmauerstraße in Erlangen kam es am Montag (3. Januar 2022) zu einem Einsatz wegen eines Ladendiebs. Die Erlanger Polizei berichtet, dass ein 13 Jahre alter Junge eine Packung Zigaretten hatte mitgehen lassen. Ein Ladendetektiv erwischte ihn jedoch.

Der 13-Jährige bedrohte den Angestellten daraufhin. Auch die Polizeistreifen, die hinzukamen, konnten ihn nicht beruhigen. Während die Beamten eine Anzeige aufnahmen, fing der Bub auch noch an, die Polizisten zu beleidigen und anzugreifen. Unter anderem versuchte er einen Beamten zu treten.

Erlangen: 13-jähriger Ladendieb wird erwischt - und rastet aus

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der 13-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und seinen Eltern übergeben. Der Junge ist zwar noch im schuldunfähigen Alter, eine Reihe von Strafverfahren wurde dennoch eingeleitet: wegen Widerstands, Beamtenbeleidigung, Bedrohung und Ladendiebstahl. Außerdem wurde das zuständige Jugendamt eingeschalten.

