Vorsicht vor Giftködern: Am Donnerstag (24. Dezember 2020) sind an einem Waldweg in Möhrendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt Hühnerstücke gefunden worden. In der Erlangener Straße war auf einer Strecke von zwei Metern circa ein Kilogramm Hühnchen gefunden worden.

Eine Streifenbesatzung stellte die Hühnerstückchen sicher. Ob es sich dabei möglicherweise um Giftköder handelt, wird derzeit noch untersucht, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet. Hundebesitzer sollten allerdings vorsichtig sein, heißt es weiter.