Parkplatznot in Herzogenaurach? So sehen es andere

Endlich Maßnahmen gegen die Parkplatznot in der Innenstadt ergreifen - das ist die Forderung der Freien Wähler . Mit geringem Aufwand könnte man Abhilfe schaffen, verdeutlichen die neuen Stadträtinnen Birgit Süß und Inge Weiß, beides Geschäftsfrauen aus der Innenstadt (der FT berichtete am Mittwoch: " Parkplatznot schnell lindern"). Vorgeschlagen wurden die Freigabe des Anwohnerparkplatzes in der Edergasse zeitweise tagsüber und eine Nutzung von Teilen der Baustelle Hubmanngelände. Außerdem könnte man das kostenlose Parken von einer halben Stunde auf zwei Stunden oder länger ausdehnen.