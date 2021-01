Das Gymnasium bietet in diesem Schuljahr für alle Eltern und deren Kinder, die im nächsten Schuljahr an das Gymnasium übertreten wollen, einen Online-Schnuppernachmittag an. Lehrer und Schüler des Gymnasiums haben aus dem alltäglichen Schulleben kurze Filme erstellt, um einen Eindruck ihrer Schule zu vermitteln. Außerdem informiert Schulleiter Norbert Schell in einem Filmbeitrag über die Schullaufbahn am Herzogenauracher Gymnasium . Der Schnuppernachmittag ist ab Montag, 1. Februar, unter https://gymnasium-herzogenaurach.de/ unter "Übertritt" zu finden. red