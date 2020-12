Am Freitagnachmittag (4. Dezember 2020) hat eine Frau einen Ladendetektiv mit Reizgas angegriffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht in einem Supermarkt am Marktplatz in Erlangen.

Die Frau fiel zunächst auf, weil sie im Supermarkt keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Nachdem sie darauf aufmerksam gemacht wurde, verließ sie das Geschäft. Allerdings hatte sie bereits einige Gegenstände unbezahlt eingesteckt, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin wurde die Frau von einem Ladendetektiv angesprochen.

Frau sprüht Ladendetektiv Reizgas ins Gesicht

Im Büro des Ladendetektivs sollten schließlich die Personalien der Frau aufgenommen werden, woraufhin die Frau aufstand und mit Reizgas aus kürzester Entfernung in das Gesicht des Ladendetektivs sprühte. Im Anschluss ergriff die Frau die Flucht. Die sofort hinzugerufene Erlanger Polizei leitete eine größere Fahndung ein, konnte die Frau jedoch nicht aufgreifen.

Der Ladendetektiv wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls mit Waffen und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.