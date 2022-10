Am Sonntagnachmittag (16. Oktober 2022) hat laut Polizeiinspektion Herzogenaurach ein Insekt einen Unfall in Oberreichenbach ausgelöst. Dort war eine 20-jährige Autofahrerin von der Straße abgekommen.

Der Polizei gab die junge Fahrerin an, während der Fahrt eine Fliege in ihrem Wagen bemerkt zu haben. Das Insekt hätte sie so abgelenkt, dass sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrszeichen streifte und anschließend gegen einen Baum fuhr. Dabei wurde sie glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Birgit/pixabay.com