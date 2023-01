Am 08.01.2023 wurde um 23:33 Uhr ein Rettungswagen (RTW) des BRK Erlangen-Höchstadt durch die Integrierte Leitstelle Nürnberg (ILS) zu einem Notfall in die Erlanger Südstadt entsandt. Dem Meldebild war eine neurologische Erkrankung zu entnehmen, wie das Bayerische Rote Kreuz Erlangen-Höchstadt mitteilt.

Seit einigen Jahren führen die Rettungsmittel in Bayern Kohlenstoffmonoxid (CO)-Warner mit sich, welche kontinuierlich die Luft auf den CO-Gehalt messen und bei Erreichen kritischer Werte einen lauten Alarmton abgeben. CO hat die Eigenschaft Sauerstoff im Blut zu verdrängen und so zu einer „inneren Erstickung“ zu führen.

Der CO-Melder der RTW-Besatzung schlug bei Betreten der Wohnung sofort an und zeigte ein starke Erhöhung des geruchlosen Gases. Unverzüglich prüfte die Besatzung die Plausibilität des Alarms und brachte die fünf anwesenden Personen ins Freie. Weiterhin wurde ein weiteres Rettungsmittel, der Notarzt, der Einsatzleiter Rettungsdienst und die Feuerwehr nachgefordert.

Bei Eintreffen des ELRD am Einsatzort wurde durch den 1.RTW gerade die aktualisierte Lage abgegeben, dass von den fünf Bewohner mindestens drei Symptome einer CO-Vergiftung zeigen. Der ELRD lies daher zwei weitere RTW alarmieren und an der Einsatzstelle in Bereitstellung gehen. Zwischenzeitlich erfolgte eine Lageerkundung und Absprache mit dem 1. RTW, dem Notarzt und dem Einsatzleiter der Feuerwehr.

Aufgrund der Gegebenheiten konnte auf ein isoliertes Ereignis in der Wohnung der fünf Patienten geschlossen werden. Weitere Bewohner des Mehrparteienhauses waren somit nicht gefährdet.

Nach einer Sichtung und Messung des Patienten-CO-Wertes mittels eines entsprechend auf dem Notarzteinsatzfahrzeug mitgeführten Messgerätes, entschied der Notarzt alle fünf Bewohner in die Klink transportieren zu lassen. Hierzu wurden Betten in drei örtlich Klinken organisiert und belegt.

Einmal mehr hat sich die Anschaffung der CO-Warner und das stetige Mitführen bei allen Einsätzen bewährt und in diesem Fall vermutlich fünf Menschenleben gerettet.

Das BRK Erlangen-Höchstadt wünscht allen Patienten gute Besserung und dankt allen Einsatzkräften für die gewohnt professionelle Zusammenarbeit!