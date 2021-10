Aufgrund eines Notarzteinsatzes in Erlangen ist derzeit der Bahnhof gesperrt, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen (12. Oktober 2021) in einer Pressemitteilung erklärt. Dies führt zu massiven Beeinträchtigungen im Regional- sowie im S-Bahnverkehr. Der Regionalverkehr zwischen Bamberg und dem Nürnberger Hauptbahnhof ist aktuell eingestellt worden.

Die S-Bahnen aus Richtung Bamberg fahren bis Forchheim und wenden dort, die S-Bahnen aus Richtung Nürnberger Hauptbahnhof wenden in Eltersdorf, heißt es. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. "Erfahrungsgemäß ist jedoch mit einer Störungsdauer von etwa zwei Stunden zu rechnen", so die Bahn. Ein Ersatzverkehr per Bus ist ab 07.45 Uhr einsatzbereit.

Vorschaubild: © Peter Steffen (dpa)