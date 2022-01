Herzogenaurach vor 1 Stunde

Verkehrssünder

Polizei wird zum Weckdienst: Autofahrer schläft an roter Ampel im Kreis Erlangen-Höchstadt einfach ein

Bei Herzogenaurach war am Mittwoch (26. Januar 2022) ein auffälliger Autofahrer unterwegs: Zunächst fuhr er in Schlangenlinien durch den Ort, dann schlief er an einer Ampel plötzlich ein. Die Polizei musste schließlich anrücken.