Steffis zweite Operation verlief zwar gut. Trotzdem ist eine Weiterbehandlung notwendig. Eine Strahlenbehandlung ist jedoch voller Risiken - unter anderem können Erblindung, Lähmungen und epileptische Anfälle auftreten. Neumeir von der Familienkrebshilfe erklärt: "Sie weiß ja selbst, wie die Chancen stehen. Sie kennt sich da ja aus."

"Da kann man jetzt nicht weiter behandeln. Die Gefahren dabei sind zu groß. Die eine Therapieform, die jetzt noch helfen könnte, ist die Albumin-Carrier-Therapie", meint Neumeir. "Aber das ist total paradox, die Krankenkassen bezahlen das nicht, dabei könnte ihr diese Therapie das Leben retten. Sie kämpft jeden Tag ums Überleben. Und dann kommen die finanziellen Sorgen noch dazu. Das ist Wahnsinn!"

Familienkrebshilfe Sonnenherz startet Spendenaktion

Deshalb läuft über die Familienkrebshilfe Sonnenherz jetzt eine Spendenaktion für die 30-Jährige. Vor der Corona-Krise hat die Krebshilfe regelmäßig deutschlandweit Benefizveranstaltungen zugunsten von Krebspatienten veranstaltet, aufgrund der Pandemie ist das nun leider nicht möglich. Deshalb laufen die Aktionen jetzt eben so, erklärt Neumeir.

Von prominenter Seite erhält Familie Störzer bereits Unterstützung. So erklärte sich Sänger und Schauspieler Daniel Aminati - unter anderem aus den Pro7-Sendungen „taff“ und „The Masked Singer“ bekannt - sofort bereit, als Pate die Schirmherrschaft der Spendenaktion zu übernehmen. In einem Facebook-Post macht er auf Steffis Geschichte aufmerksam.

Neben dem Spendenaufruf an die Bevölkerung veranstaltet die Familienkrebshilfe zusätzlich ein Benefiz-Nichtraucher-Seminar. Dieses findet am Freitag, dem 11. September 2020 um 14.30 Uhr statt. Das Seminar wird live und online veranstaltet und hat keinen festen Teilnahmepreis. Spenden werden aber gerne entgegengenommen und wiederum an die Erlanger Familie weitergeleitet. Wer beim Benefiz-Nichtraucher-Seminar teilnehmen will, kann sich formlos unter kontakt@fkh-sonnenherz.de anmelden.

