Forscher des Universitätsklinikums Erlangen arbeiten derzeit an einer Immunisierung gegen das Corona-Virus, die nicht per Spritze injiziert, sondern als Sprühmittel angewendet werden soll. Für dieses innovative „Booster-Mundspray“ ist eine Studie vorgesehen, in der die Wirksamkeit der Impfung getestet werden soll.

Das wissenschaftliche Projekt ist Teil des bayerischen For-Covid-Programms, wie die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mitteilt. Prof. Dr. Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts des Uni-Klinikums und Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko), stellte kürzlich eine geplante Folgestudie zum Transmissionsschutz durch Sprühimmunisierung vor. Anlass des Vortrags war der Besuch des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, an der FAU. Die Forscher aus Erlangen hatten bereits zu Beginn des Jahres ein antivirales Nasenspray auf seine Wirksamkeit zur Abwehr des Corona-Virus untersucht.

Mundspray soll Covid-Virus frühzeitig abfangen

Impfungen haben laut Überla einen doppelten Nutzen: Sie schützen einerseits die geimpfte Person vor einer schweren Erkrankung, andererseits können Impfungen aber auch eine Infektion verhindern und so die Virusübertragung in der Bevölkerung reduzieren. „Für diesen Effekt ist es wichtig, das Virus möglichst an der Eintrittsstelle in den Körper abzufangen. Dazu bedarf es beim Corona-Virus einer Immunantwort direkt in der Schleimhaut der Atemwege“, erklärt Überla, der zudem Inhaber des Lehrstuhls für Klinische und Molekulare Virologie an der FAU ist.

„Wir konnten nun zeigen, dass dieser Schutz in der Schleimhaut der Atemwege am besten durch eine Kombination von Impfungen zu erreichen ist.“ Im Rahmen des Forschungsprojekts wird der mRNA-Impfstoff zunächst in den Muskel injiziert, der zweite – ein viraler Vektorimpfstoff – wird später direkt auf die Schleimhaut gegeben. „Diesen Ansatz wollen wir nun möglichst rasch in einer ersten klinischen Studie überprüfen“, stellte Überla in Aussicht.

