Am Dienstag (31. August 2022) wurden zahlreiche Einsatzkräfte gegen 14.27 Uhr nach Mühlhausen zum Motocross-Gelände gerufen. Dort war ein 16-Jähriger beim Motocross-Fahren schwer gestürzt. Als er über ein Hindernis sprang, fiel er von seiner Maschine circa 10 Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule, der Schulter und am Kopf zu. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz Erlangen-Höchstadt am Donnerstag (01. September 2022).

Wegen der schwer zugänglichen Einsatzstelle und um einen möglichst schnellen und schonenden Transport des 16-Jährigen sicherzustellen, wurde der Jugendliche mit einem Luftretter der Bergwacht und einer Rettungswinde mittels Rettungshubschrauber gerettet. Anschließend wurde er nach Erlangen in eine Klinik geflogen.