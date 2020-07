Mittelschule Herzogenaurach: beste Wünsche für die Zukunft

Warme Abendsonne strahlt auf den Pausenhof der Mittelschule Herzogenaurach, eine leichte Brise weht, die Tische sind mit Blumenschmuck verziert und die Lehrerband spielt "Love of my life" von Queen. Fast schien es, als sei bei der Abschiedsfeier der zehnten Klassen alles normal gewesen. Keineswegs: Auch hier musste aufgrund der Pandemie ein Ersatzprogramm her. Statt die Absolventen der neunten und zehnten Klassen gemeinsam zu verabschieden, wurden die beiden Jahrgänge auf zwei Abende aufgeteilt.

Der Vorteil: So konnten die Familien der Schüler an den Feierlichkeiten teilnehmen, ohne dass die erlaubte Personenanzahl überschritten wurde. Der Pausenhof ersetzte das Vereinshaus, wo die Mittelschule seit vergangenem Jahr ihre Abschiedsfeiern veranstaltet, und das Wetter war den Schülern und Lehrern wohlgesonnen: Im goldenen Abendlicht wurde den Schülern ihr Mittlere-Reife-Zeugnis überreicht - und sie ließen sich im familiären Kreis bejubeln.

Klassenlehrer Rainer Aumeier spielte mit seiner Trompete gemeinsam mit Kollegin Saskia Helldörfer (Gesang) für seine Schützlinge das Eröffnungslied und verriet seinen Schülern: "Ich bin schon ein bisschen nervös, das ist ja mein erster richtiger Auftritt."

Natürlich wurden auch die Jahrgangsbesten geehrt. Für ihre Leistungen beim Mittleren Abschluss: Adelina Friede (1,6), Sara Schwedler (2,0) und Mikhail Leshukov (2,1).

Die Besten beim Qualifizierenden Mittelschulabschluss waren Batuhan Aktürk (1,9), Amdia Billa (2,0) und Abdelrahim Khaled (2,0).

Schulleiter Helmut Nicklas wünschte seinen Schülern für die Zukunft Mut, Stärke, Fleiß und auch etwas Glück: "Ihr habt es jetzt selbst in der Hand. Aber lasst euch auch mal wieder hier blicken." Auch Bürgermeister German Hacker ermutigte die Absolventen, einen hohen Anspruch an sich selbst zu haben: "Manchmal muss man sich einfach ein bisschen mehr zutrauen als man zuerst denkt, meistens klappt das dann auch."

Durch die Aufteilung der Klassen blieb genug Zeit für Rainer Aumeier, jedem seiner Schüler bei der Zeugnisvergabe ein paar kurze Worte mit auf den Weg zu geben. Seiner "persönlichen Sekretärin" Adelina Friede dankte er mit einem Gutschein für ihre Unterstützung in der chaotischen Zeit der Corona-Pandemie.

Gemeinschaft und Zusammenhalt an der Mittelschule wurden bei dieser Feier mehrmals spürbar, zum Beispiel, als gleich zwei Schüler ihren Schulleiter spontan an das Mikrofon baten, um ein paar Worte zu sagen: Ein Schüler bedankte sich bei all seinen Klassenkameraden und Lehrern für die "beste Zeit", ein anderer dankte seinen Freunden und seiner "Lieblingslehrerin", die ihm geholfen hatten, nach Nicht-Bestehen der neunten Klasse sogar noch die M10 Klasse zu besuchen und zu meistern.

Ihrem Klassenleiter überreichten die Zehntklässler ebenfalls Präsente und bedankten sich in einer kurzen Ansprache. Mit dem Lied "Auf uns" verabschiedete sich die Lehrerband, und traf mit leicht geändertem Liedtext genau ins Schwarze: "Ein Hoch auf das, was vor euch liegt, dass es das Beste für euch gibt." So gelang es der Mittelschule trotz Hygienekonzept und Abstandsregelungen, einen würdevollen Abgang für ihre Absolventen zu gestalten.