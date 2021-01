Erneut wurde in Fürth mit einem sogenanntem Schockanruf Bargeld erschwindelt. In Nürnberg wurde ein Senior mit dem Enkeltrick um einen hohen fünfstelligen Betrag geprellt. Beide Maschen sind alt, werden von Gaunern aber verstärkt erfolgreich eingesetzt.

Bereits am Donnerstagnachmittag hat sich ein Unbekannter mit einem sogenannten Schockanruf bei einem 83-jährigen Fürther mehrere Tausend Euro erschwindelt. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Im vorliegenden Fall war der Rentner gegen 14.30 Uhr von einem Mann angerufen worden, der sich als ein Bekannter ausgab. Er hätte einen Verkehrsunfall gehabt, und da er schon zu viele Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg habe, möchte er den Schaden ohne Polizei regeln. Dafür bräuchte er Bargeld , das wiederum ein Bekannter des Unfallgegners abholen würde.

Der Rentner übergab schließlich einem unbekannten Abholer 17 000 Euro Bargeld .

Der Enkeltrick

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitagergaunerten Betrüger insgesamt 83 000 Euro von einem Rentner in Nürnberg. Die Täter hatten den Mann mit dem sogenannten "Enkeltrick" in die Irre geführt.

Die Betrüger hatten sich am Telefon als Enkeltochter des 84-jährigen Mannes ausgegeben. Die vermeintliche Enkelin gab in dem Gespräch vor, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein und nun 38 000 Euro zu benötigen, um ihren Führerschein nicht zu verlieren.

Der Senior hob daraufhin die geforderte Summe von seinem Konto ab und übergab diese anschließend an eine angeblich beauftragte Abholerin seiner Enkelin .

Als die falsche Enkelin kurz darauf nochmals bei dem Senior anrief, forderte sie erneut Geld. Diesmal bat sie um 45 000 Euro zur Schadensregulierung des Unfalls. Wiederum hob der 84-jährige Mann das Geld bei der Bank ab und übergab es erneut der unbekannten Frau.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt eindringlich auch vor dem Enkeltrick. Unter Vortäuschung eines Verwandtschaftsverhältnisses und einer angeblichen finanziellen Notlage, gelingt es Tätern immer wieder hohe Geldbeträge von oftmals älteren Mitmenschen zu erbeuten.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie das mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern. Rufen Sie die jeweilige Person unter der bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - informieren Sie sofort die Polizei , wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notruf 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Schockanrufs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Das kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuell weitere Geschädigte , sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden. pol