Aurachtal vor 1 Stunde

Ermittlungen

Vater findet Leichen von seiner Tochter (35) und deren Lebensgefährten in Mittelfranken

Einen schrecklichen Fund musste ein Vater in Aurachtal im Landkreis Erlangen-Höchstadt machen: Er fand seine 35-jährige Tochter und deren Lebensgefährten am Samstag (27. Juni) tot in deren Haus. Die Polizei geht davon aus, dass der 27-Jährige erst seine Partnerin getötet hat und einige Tage später sich selbst.