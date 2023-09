Landtagswahl im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt: Kandidaten und Ergebnisse - Überblick

Am Sonntag, 8. Oktober 2023, wird der 19. Bayerische Landtag gewählt - auch im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt. Alle Bürger und Bürgerinnen ab 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz mindestens seit drei Monaten in Bayern haben, sind dann zur Wahl aufgerufen. In unserem Landtagswahl-Liveticker geben wir euch einen Überblick über alle wichtigen Entwicklungen - vom Wahlkampf bis hin zur Regierungsbildung.

Bayern ist in insgesamt 91 Stimmkreise unterteilt. In den drei fränkischen Bezirken Ober-, Unter- und Mittelfranken gibt es insgesamt 30 Stimmkreise. An dieser Stelle stellen wir die Direktkandidaten und -kandidatinnen im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt vor. Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 konnte Walter Nussel (CSU) die Erststimmenmehrheit erringen.

Erlangen-Höchstadt: Kandidaten und Ergebnisse der Landtagswahl im Stimmkreis

In der folgenden Tabelle sind alle Kandidaten und Kandidaten aufgeführt, die im Stimmkreis als Direktkandidaten antreten. Diese können direkt, also über die Erststimme, gewählt werden.

Für die Verteilung der Mandate auf die Parteien im Landtag sind hingegen die Gesamtstimmen ausschlaggebend, die sich - anders als beispielsweise bei der Bundestagswahl - aus der Summe der Erst- und Zweitstimmen zusammensetzen. Auf dieses Gesamtergebnis beziehen sich die Gesamtstimmen in der obigen Tabelle.

Nachdem die Wahllokale am 8. Oktober um 18 Uhr schließen, werden die Stimmen ausgezählt. In den folgenden Stunden sind dann die Ergebnisse des Stimmkreises an dieser Stelle zu finden. Bis dahin informieren wir in unserem Überblick zu den Wahlumfragen über die aktuellen Wahlprognosen.

Weiterführende Informationen zur Landtagswahl 2023:

